Alcoa tem lucro líquido de US$ 232 mi no 3º tri, mas prejuízo em base ajustada

A Alcoa registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 232 milhões no terceiro trimestre, ante US$ 90 milhões em igual período de 2024. O ganho por ação foi de US$ 0,88 por ação ordinária, acima do US$ 0,01 previsto pelos analistas consultados pela FactSet.

Em base ajustada, a empresa marcou prejuízo de US$ 6 milhões, ou US$ 0,02 por ação ordinária, excluindo o impacto de itens especiais líquidos de US$ 238 milhões. Os itens especiais incluíram a reestruturação e encargos relacionados ao fechamento da refinaria de Kwinana de US$ 895 milhões, um ganho na venda de participação na joint venture Ma'aden de US$ 786 milhões, um ganho de marcação a mercado das ações da Ma'aden de US$ 267 milhões e o benefício fiscal líquido desses desdobramentos.