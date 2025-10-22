Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcoa tem lucro líquido de US$ 232 mi no 3º tri, mas prejuízo em base ajustada

A Alcoa registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 232 milhões no terceiro trimestre, ante US$ 90 milhões em igual período de 2024. O ganho por ação foi de US$ 0,88 por ação ordinária, acima do US$ 0,01 previsto pelos analistas consultados pela FactSet.

Em base ajustada, a empresa marcou prejuízo de US$ 6 milhões, ou US$ 0,02 por ação ordinária, excluindo o impacto de itens especiais líquidos de US$ 238 milhões. Os itens especiais incluíram a reestruturação e encargos relacionados ao fechamento da refinaria de Kwinana de US$ 895 milhões, um ganho na venda de participação na joint venture Ma'aden de US$ 786 milhões, um ganho de marcação a mercado das ações da Ma'aden de US$ 267 milhões e o benefício fiscal líquido desses desdobramentos.

O desempenho da gigante americana de alumínio refletiu ainda o aumento dos custos tarifários sobre o produto importado, segundo a companhia.

Encargos para aumentar as obrigações de desmobilização de ativos, principalmente no Brasil, impactos cambiais desfavoráveis e preços mais baixos da alumina, parcialmente compensados por preços mais altos do alumínio, também foram citados como justificativas para o desempenho.

As ações da empresa cediam 1,54% perto das 17h41 (horário de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York.

