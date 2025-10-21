Western Alliance tem lucro líquido de US$ 260,5 milhões no 3º trimestre

O Western Alliance informou que registrou lucro líquido de US$ 260,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que correspondeu a um aumento de 9,5% ante o resultado de US$ 237,8 milhões do mesmo período de 2024. O ganho por ação do banco ficou em US$ 2,28, acima das expectativas dos analistas compiladas pela FactSet que era de US$ 2,08 e do resultado de US$ 2,07 do mesmo período de 2024.

A receita líquida do banco ficou em US$ 938,2 milhões, um aumento de 10,9%, ou US$ 92,3 milhões, em comparação com uma alta de 5,8%, ou US$ 29,7 milhões, nas despesas não decorrentes de juros.