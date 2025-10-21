Vale: Produção de minério de ferro no 3tri25 é de 94,403 Mt, alta de 3,8% ante 3tri24

A produção de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre de 2025 cresceu 3,8% em relação a igual período de 2024, alcançando 94,403 milhões de toneladas (Mt). Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério avançou 12,9%, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas, divulgado nesta terça-feira, 21.

"No minério de ferro, a produção atingiu seu maior nível desde 2018 e a realização de preços melhorou, refletindo a execução bem-sucedida da nossa estratégia de portfólio de produtos", afirmou a Vale em documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os números dessa divisão foram impulsionados por um novo recorde trimestral da unidade S11D e pelo avanço do desenvolvimento dos principais projetos, segundo a companhia. Enquanto isso, a produção de pelotas caiu 22,8% na comparação com o terceiro trimestre de 2024 e aumentou 1,9% ante o segundo trimestre deste ano, alcançando 7.997 milhões de toneladas. Sobre a queda anual em pelotas, a empresa diz que o movimento reflete ajustes nos níveis de produção em resposta às condições atuais de mercado.