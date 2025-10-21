Trump se contradiz sobre realização de reunião com Xi Jinping e aumenta incerteza de encontro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida e deixou em aberto a realização de uma reunião bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. Durante a mesma fala em evento na Casa Branca, o republicano havia reiterado que veria o chinês em duas semanas, na Coreia do Sul. Pouco depois, ele pontuou que "talvez uma reunião com Xi não aconteça".

Trump voltou a afirmar que tem "ótima relação" com Xi e revelou desejar que o presidente da China "faça um bom acordo para os chineses, mas que também seja justo conosco". "Nos daremos bem nas negociações comerciais com a China", acrescentou o republicano.