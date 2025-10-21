Transmissão da política monetária está progredindo sem problemas, diz economista-chefe do BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou, em discurso preparado para evento nesta terça-feira, 21, que, em termos gerais, a transmissão da política monetária está progredindo sem problemas. Segundo ele, a força da transmissão monetária varia ao longo do tempo e também depende da configuração dos choques macroeconômicos internos e externos que afetam a economia da zona do euro.

"Assim, faz sentido manter uma abordagem reunião a reunião e dependente de dados para avaliar a força da transmissão monetária em qualquer momento", acrescentou ele.