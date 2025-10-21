Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros seguem viés de baixa de yields de Treasuries

Taxas de juros seguem viés de baixa de yields de Treasuries

Os juros futuros operam com viés de baixa na manhã desta terça-feira, 21, acompanhando os rendimentos dos Treasuries longos, que perderam força na última hora. O movimento é limitado pelo dólar, que sobe ante o real. O único ponto relevante da agenda desta terça são os leilões de NTN-B e LFT (11h).

Segundo Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos, os leilões de pós-fixados desta terça são um "teste importante após uma sequência de dias de performance fraca". Ele acrescenta, em relatório, que no último leilão de mesmos vencimentos, a oferta havia sido de apenas US$ 86,5 mil em risco para o mercado (DV01), o que serve de referência para a calibração de hoje.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,940%, de 13,967% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 caía para 13,205%, de 13,239%. E a taxa para janeiro de 2031 cedia para 13,490%, de 13,522% no ajuste de segunda-feira (20).

