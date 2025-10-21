Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros futuras recuam com alívio na curva americana no pregão desta terça-feira

Autor Agência Estado
Em meio às idas e vindas nas declarações do presidente norte-americano Donald Trump e autoridades americanas em relação à China, os investidores mostraram maior apetite por ativos de renda fixa e a queda dos Treasuries foi ampliada, o que forneceu alívio aos juros futuros negociados na B3 no pregão desta terça-feira, 21, a despeito do fortalecimento global do dólar.

A sessão foi de baixa liquidez nos negócios e agenda de indicadores esvaziada, mas as taxas encontraram espaço adicional para recuar, em grande medida apoiadas pela movimentação no ambiente externo.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 diminuiu de 13,967% no ajuste de segunda-feira para 13,940%. O DI para janeiro de 2028 cedeu de 13,282% no ajuste a 13,255%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,220%, vindo de 13,239% no ajuste antecedente. O DI para janeiro de 2031 caiu de 13,522% no ajuste a 13,495%.

No início da tarde, Trump voltou atrás e disse que uma reunião com seu homólogo chinês Xi Jinping daqui a duas semanas na Coreia do Sul, conforme previsto, "talvez não aconteça". Mas reiterou que tem uma ótima relação com Xi e que espera que o presidente chinês faça um ótimo acordo para o país asiático, que também seja positivo para os americanos.

Estrategista de renda fixa da Daycoval Corretora, Paulo Henrique Oliveira observa que a liquidez foi reduzida na sessão também nos mercados globais, o que deixa o desempenho dos ativos em geral mais suscetíveis ao fluxo de notícias. "Trump está causando bastante incerteza com suas falas sobre Xi Ji Ping. Mas achamos que o mercado global está ligeiramente mais otimista com uma reunião entre os dois", afirma.

Como evidência dessa visão mais favorável, mesmo com o tom errático do republicano, Oliveira menciona que o índice VIX, espécie de termômetro do medo em Wall Street, recuava cerca de 3% enquanto Trump falava sobre a China por volta das 14h00 e, pouco mais de uma hora depois, cedia mais de 4%. "Isso reforça a ideia de que o mercado, embora existam dúvidas, tem aposta muito positiva sobre a redução das tarifas para a China, o que resulta em maior crescimento global", aponta o estrategista, para quem o principal vetor da queda dos DIs hoje veio do exterior.

Por aqui, sem publicação de dados para guiar os negócios, os investidores continuaram atentos a notícias que podem impactar o quadro fiscal. Pela manhã, a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou que Ministério da Fazenda e Casa Civil estão preparando uma resposta à derrota da Medida Provisória (MP) 1.303, que apresentava alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e foi derrubada pela Câmara.

Segundo fontes próximas do tema, as compensações serão compostas por revisão de despesas e aumento de receitas, ainda que esta segunda parte esteja em aberto. Em entrevista concedida à GloboNews, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que o governo deseja que o Congresso "se debruce" sobre bets e outras possíveis fontes de receitas para fazer frente à perda de arrecadação com a derrota da MP.

Outra sinalização considerada positiva pelo mercado foi a revisão, divulgada ontem pelo Estadão, feita pela Consultoria de Orçamento do Senado Federal (Conorf) para a estimativa do déficit gerado pelo projeto de reforma do Imposto de Renda (IR). Em cenário conservador, a Conorf prevê agora perda de R$ 12,3 bilhões com a isenção do IR para aqueles que ganham até R$ 5 mil entre 2026 e 2028, ante R$ 16,2 bilhões anteriormente.

"O governo reafirmou seu plano de implementar novos impostos sobre bancos e apostas online para compensar as perdas de receita após recentes derrotas no Congresso. Enquanto isso, a consultoria do Senado revisou para baixo o déficit projetado do novo projeto de lei do Imposto de Renda, aliviando ligeiramente as preocupações fiscais", destaca a equipe econômica da BuysideBrazil em relatório.

