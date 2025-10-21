Precisamos reduzir preços de energia para salvaguardar competitividade industrial, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, destacou a importância de reduzir os custos de energia para salvaguardar a competitividade industrial europeia e sustentar o crescimento a longo prazo, em discurso preparado para uma conferência climática no Banco da Noruega, nesta terça-feira, 21.

Na ocasião, ela afirmou que a "nova realidade geopolítica" deixou uma marca duradoura nos custos energéticos da Europa, enfraquecendo a sua posição em relação a outras regiões.