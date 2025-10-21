Ouro terá investimento calculado por novo indicador da B3

Novo índice é lançado hoje pela B3 / Crédito: B3/DIVULGAÇÃO

O ouro será alvo de um novo indicador da B3, a bolsa de valores brasileira, o Índice Futuro de Ouro (IFGOLD B3). A partir desta terça-feira, 21 de outubro, a commodity terá o desempenho mensurado "com cálculos diários baseados no valor de fechamento do contrato futuro de ouro negociado na B3".