Ouro terá investimento calculado por novo indicador da B3

Ouro terá investimento calculado por novo indicador da B3Bolsa de valores brasileira lança nesta terça-feira, 21 de outubro, o Índice Futuro de Ouro de olho na demanda crescente da commodity
O ouro será alvo de um novo indicador da B3, a bolsa de valores brasileira, o Índice Futuro de Ouro (IFGOLD B3).
A partir desta terça-feira, 21 de outubro, a commodity terá o desempenho mensurado "com cálculos diários baseados no valor de fechamento do contrato futuro de ouro negociado na B3".
A justificativa para o lançamento, diz nota da B3, deve-se à "crescente demanda de investidores institucionais e pessoas físicas por exposição ao metal precioso".
Disponibilizado em julho deste ano, o Contrato Futuro de Ouro bateu recorde em setembro, quando registrou um recorde de volume diário negociado de 6.586 mil contratos no dia 8.
"A chegada do IFGOLD B3 reforça o compromisso da B3 em oferecer soluções inovadoras que atendam às demandas do mercado. Este índice fornecerá uma ferramenta eficaz para quem busca estratégias baseadas na exposição ao ouro, com segurança e transparência", afirma Hênio Scheidt, gerente de Produtos na B3.
Como vai funcionar?
O cálculo diário de retorno do investimento em ouro acontece diariamente, a partir do acompanhamento de uma carteira teórica composta pelo primeiro vencimento do Contrato Futuro de Ouro (ticker: GLD).
Contratos de maior liquidez e renovação automática dos contratos antes do vencimento estão entre os critérios para a composição do índice.
“Isso facilita que investidores de varejo tenham mais uma opção de acesso à variação do metal, de forma rápida e fácil”, completa Hênio Scheidt.