OpenAI sinaliza lançamento de navegador próprio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A OpenAI sinalizou o lançamento de um navegador próprio intitulado "ChatGPT Atlas", aponta uma publicação da empresa do CEO, Sam Altman, no X, nesta terça-feira, 21. Em uma postagem, a OpenAI publicou um vídeo curto no qual são mostradas três abas que informam "Transmissão ao vivo", "Hoje" e "10h (horário do Pacífico)". Altman republicou o vídeo e disse estar "bastante animado" para o lançamento do novo produto. No YouTube, a OpenAI publicou um link para a apresentação do novo produto, o que acontecerá às 14h (de Brasília).

