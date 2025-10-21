Nova premiê do Japão nomeia primeira mulher para o Ministério das Finanças

A recém-nomeada primeira-ministra do Japão escolheu Satsuki Katayama como a primeira mulher ministra das Finanças do país, em uma iniciativa que pode aumentar as expectativas de uma política fiscal mais expansiva.

Horas após ser aprovada como a primeira mulher a assumir o cargo de primeiro-ministro na história do Japão nesta terça-feira, 21, Sanae Takaichi nomeou Katayama, de 66 anos, para chefiar o Ministério das Finanças. Ex-burocrata experiente, Katayama é tida como favorável à postura fiscal proativa da nova administração.