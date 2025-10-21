Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa opera instável em dia de agenda esvaziada, mas defende os 144 mil pontos com Vale

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Após cair no início da sessão desta terça-feira, 21, o Ibovespa tenta avançar na esteira das ações da Vale. A mineradora divulga dados do terceiro trimestre de venda e produção após o fechamento da B3, e há expectativas positivas quanto aos resultados. Além disso, o minério de ferro fechou com valorização de 0,13% em Dalian, na China, nesta terça-feira de agenda de indicadores esvaziada no Brasil e no exterior. Em Nova York, as bolsas operam sem direção única e com sinais moderados.

"Está tudo meio no zero a zero, sem grandes novidades", descreve Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management. Ele lembra que na semana passada os mercados foram acometidos por alertas quanto a dificuldades financeiras de bancos regionais dos EUA e tensão comercial sino-americana. "Mas desde sexta-feira vimos sinais de estabilidade, e espera-se um encontro entre os presidentes dos EUA e da China na Coreia do Sul neste mês. Difícil saber qual será a conclusão, mas temos visto alguns acenos", completa Ashikawa.

As atenções de investidores continuam em temas fiscais como a dificuldade do governo em encontrar saídas para compensar a derrubada da medida provisória com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve haver uma definição das opções à MP até o início da tarde.

Ainda há incertezas fiscais quanto ao projeto de lei (PL) que leva a isenção do Imposto de Renda (IR) aos brasileiros que ganham até R$ 5 mil, aprovado na Câmara. Hoje, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto que isenta de IR a parcela da população que recebe este valor, disse que o Senado não vai hesitar em fazer emendas ao texto. "Há inúmeras hipóteses" no regimento que permitem alterações no projeto, sem que ele tenha de ser remetido de volta para a Câmara, afirmou.

Além disso, notícias corporativas ficam no foco, como a safra de balanços norte-americana. No Brasil, após obter licença do Ibama para explorar a Margem Equatorial, a Petrobras e a Pré-Sal Petróleo (PPSA), que representa a União acordo de equalização do pré-sal de Jubarte. Em meio ao recuo de cerca de 0,50% do petróleo, as ações da estatal cediam entre 0,44% (PN) e 1,49% (ON) às 11h40.

Já a Embraer atingiu nível recorde na carteira de pedidos no terceiro trimestre deste ano. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o backlog da companhia chegou a US$ 31,3 bilhões no período, valor 38% superior ao apurado de julho a setembro de 2024. As ações da Embraer subiam 0,72%. A Brava, por sua vez, realizou ajustes em sua estrutura organizacional para fortalecer a governança corporativa e aprimorar a integração entre as áreas corporativas e de negócios. Os papéis da Brava caiam 3,45%.

Investidores monitoram também eventuais sinais de avanço nas negociações comerciais sino-americana e entre o Brasil e os Estados Unidos. Fica no aguardo um encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do bloco econômico do Sudeste Asiático (Asean), de 26 a 28 deste mês.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para uma viagem de quatro dias ao sudeste asiático para participar do evento, acompanhado do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A comitiva ainda conta com mais de 100 empresários. Uma possível reunião entre Lula e Trump pode ocorrer deve ocorrer na tarde de domingo, às margens da Cúpula da Asean.

A expectativa de evolução nos temais comerciais foi um dos fatores a impulsionar ontem o Ibovespa, que fechou em alta de 0,77%, aos 144.509,32 pontos, melhor marca desde o início do mês. Na máxima intradia subiu 1,27%, aos 145.216,08 pontos.

"Há espaço para mais altas, para vazar os 145 mil com consistência e ir em busca dos 147 mil pontos. Tem alta do minério de ferro e do petróleo", avalia Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.

Às 11h42, o Ibovespa caía 0,07%, aos 144.404,64 pontos, após subir 0,20%, na máxima aos 144.795,18 pontos. Cedeu 0,47%, na mínima em 143.829,26 pontos. Ações de grandes bancos caem em sua maioria, com exceção de Unit de Santander, em alta de 1,28%.

