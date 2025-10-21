HSBC contrata veterano do NatWest para chefiar negócios no Reino Unido

O HSBC contratou um veterano do NatWest para liderar seus negócios no Reino Unido cerca de sete meses após iniciar a busca por um novo chefe. O banco nomeou David Lindberg como diretor executivo do HSBC UK Bank Plc, que é sua unidade de banco de varejo com segregação de atividades, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira.

Lindberg, que foi diretor executivo da divisão de banco de varejo do NatWest, começará no HSBC em 8 de dezembro. Ele também teve passagens pelos bancos australianos Westpac, Commonwealth Bank of Australia e ANZ.