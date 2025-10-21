Haddad: decisão provável da Casa Civil após MP derrubada vai ser entregar 2 PLs

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 21, que a Casa Civil encaminhará dois projetos ao Congresso para compensar a Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As matérias iriam ainda nesta terça para o Legislativo, o primeiro seria de revisão de despesas e outro com aumento de arrecadação. "A tendência do governo é que, como houve muita polêmica em torno da questão de despesa e receita no mesmo diploma legal, a decisão provável da Casa Civil vai ser entregar dois diplomas, dois PL separados, tratando das matérias, para que também a oposição não tenha o pretexto de não votar o que eles reivindicam como agenda deles", disse Haddad.

O ministro afirmou que é preciso organizar cadastros de benefícios. Segundo ele, o projeto que tratará de revisão de despesas pode render mais de R$ 15 bilhões, podendo chegar até a R$ 20 bilhões. O que está na mesa: - Regras mais rígidas para concessão de seguro defeso; - Volta de pelo menos parte do aumento da alíquota do IOF;

- Limitação das compensações tributárias (impacto de R$ 10 bilhões em 2025 e R$ 10 bilhões em 2026); - Taxação de bets (impacto de R$ 1,70 bilhão em 2026); - Elevação de CSLL para fintechs (impacto de R$ 1,580 bilhão em 2026).