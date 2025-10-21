Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad afirma que desconhece qualquer 'pegadinha' na Câmara sobre projeto do IR

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 21, que desconhece qualquer "pegadinha" no projeto de lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Em entrevista à GloboNews, ele disse respeitar o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), mas afirmou desconhecer qualquer erro no projeto aprovado pela Câmara.

"No meu entendimento, eu não vejo assim que há pegadinha, mas eu posso estar enganado. Eu não conheço a tese, eu preciso conhecer a tese. Nós queremos acertar, é um projeto muito importante. Nós estaremos sensíveis a qualquer argumento que seja submetido aos técnicos da Fazenda", declarou Haddad.

Renan tem dito publicamente que é preciso consertar o texto que veio da Câmara, que irá alterá-lo. Mas, por outro lado, também diz que o projeto não será analisado novamente pelos deputados. Alterar e não retornar à Câmara seria inconstitucional. Há deputados já alertam para o risco de judicialização da proposta caso avance nesse formato.

"Se for identificado qualquer reparo a ser feito, faremos. Mas nesse momento, eu não tenho notícia", disse Haddad.

Segundo o ministro, ele preza muito o relator do projeto no Senado a ponto de enviar dois de seus secretários para audiências públicas na Casa Alta. "O senador Renan me ligou, a quem eu prezo muito e respeito. Me ligou, coloquei o secretário Marcos Pinto e o secretário Barreirinhas, que são os dois grandes arquitetos desse projeto, e foram, passaram o tempo todo lá com a equipe técnica do senador à disposição, e continuam à disposição", completou .

