GM agrada com balanço do 3º trimestre e prevê menor impacto de tarifas

A General Motors (GM) teve lucro líquido de US$ 1,33 bilhão no terceiro trimestre de 2025, 57% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Em termos ajustados, a montadora americana garantiu lucro por ação de US$ 2,80 entre julho e setembro, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,29.

A receita da GM somou US$ 48,59 bilhões no trimestre, mostrando leve recuo de 0,3% ante um ano antes, mas também superou a previsão da FactSet, de US$ 45,03 bilhões.