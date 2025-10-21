Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

Fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,29%

Pontos: 144.085,15

Máxima de +0,2% : 144.795 pontos

Mínima de -0,47% : 143.829 pontos

Volume: R$ 15,74 bilhões

Variação em 2025: 19,79%

Variação no mês: -1,47%

Dow Jones: +0,47%

Pontos: 46.924,74

Nasdaq: -0,16%

Pontos: 22.953,67

Ibovespa Futuro: -0,08%

Pontos: 147.185

Máxima (pontos): 147.730

Mínima (pontos): 146.650

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,84

Variação: -0,84%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,53

Variação: -0,74%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,73

Variação: -1,55%

Ambev ON

Preço: R$ 12,23

Variação: -1,05%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,20

Variação: -1,14%

Vale ON

Preço: R$ 60,79

Variação: -0,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 60,79

Variação: -0,18%

Itausa PN

Preço: R$ 11,11

Variação: -1,07%

Global 40

Cotação: 721,149 centavos de dólar

Variação: +2,99%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3901

Venda: R$ 5,3906

Variação: +0,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: -0,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3842

Venda: R$ 5,3848

Variação: +0,14%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6300

Variação: -0,25%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5.400,50

Variação: +0,19%

- Euro

Compra: US$ 1,1602 (às 18h50)

Venda: US$ 1,1604 (às 18h50)

Variação: -0,35%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2520

Venda: R$ 6,2530

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5000

Venda: R$ 6,6100

Variação: +0,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.109,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -5,74%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar