Fazenda já provou que busca o centro da meta fiscal, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 21, que o governo já provou que busca o centro da meta fiscal. O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu alerta sobre o governo não contingenciar o Orçamento visando o centro da meta e não o piso como tem sido feito desde a aprovação do arcabouço fiscal.

"Eu já falei que a Fazenda já provou que busca o centro. Uma coisa é você engessar a execução orçamentária, outra coisa é você não se comprometer com o centro da meta. No ano passado, nós tínhamos espaço para investir R$ 20 bilhões a mais do que investimos e nós não usamos", disse. Segundo ele, é esse compromisso com a meta fiscal que permite que o Brasil cresça com baixo desemprego e com a inflação controlada.