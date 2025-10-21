Fazenda: Banco Mundial é confirmado como administrador e anfitrião interino do TFFF

O Banco Mundial vai atuar como administrador e hospedar interinamente o secretariado do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira, 21. A instituição vai oferecer ao TFFF estrutura administrativa, supervisão fiduciária e relatórios de transparência.

"A decisão do Banco Mundial transforma o TFFF de uma ideia em uma realidade plenamente operacional", diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por meio de nota.