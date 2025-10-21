Eurofarma e SK Biopharmaceuticals criam a Mentis Care, joint venture em IA e saúde digital

A Eurofarma e a SK Biopharmaceuticals formaram Mentis Care, uma joint venture para o desenvolvimento e comercialização de inteligência artificial para a detecção e previsão de crises epilépticas e na construção de um ecossistema de saúde digital.

O objetivo da parceria é atacar um mercado de saúde digital, que deve movimentar US$ 550 bilhões até 2028, segundo relatório da MarketsandMarkets.