Esmeralda de R$ 2 bilhões é guardada em bunker em SP enquanto aguarda leilão

Uma canga de esmeralda de 241 quilos, avaliada em US$ 374 milhões, o equivalente a R$ 2 bilhões, é guardada em bunker em São Paulo enquanto aguarda para ser leiloada pelo valor mínimo de R$ 105 milhões.

Encontrada em agosto deste na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, a esmeralda está disponível para leilão até o próximo dia 28 pela Positivo Leilões, de São Paulo. A peça é guardada em São Paulo, sob forte esquema de segurança.