Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esmeralda de R$ 2 bilhões é guardada em bunker em SP enquanto aguarda leilão

Esmeralda de R$ 2 bilhões é guardada em bunker em SP enquanto aguarda leilão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma canga de esmeralda de 241 quilos, avaliada em US$ 374 milhões, o equivalente a R$ 2 bilhões, é guardada em bunker em São Paulo enquanto aguarda para ser leiloada pelo valor mínimo de R$ 105 milhões.

Encontrada em agosto deste na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, a esmeralda está disponível para leilão até o próximo dia 28 pela Positivo Leilões, de São Paulo. A peça é guardada em São Paulo, sob forte esquema de segurança.

A negociação do leilão foi aberta em 18 de setembro no site da plataforma. Por enquanto, não há interessados pela canga de propriedade da Agropecuária Vale Rico Ltda.

Segundo o laudo do gemólogo Norman Michael Rodi, graduado pelo Gemological Institute of America (GIA), a peça apresenta numerosos cristais hexagonais prismáticos. Os cristais se encontram distribuídos no xisto.

"Apresenta cores consistentemente na região do verde esmeralda modificado por um tom azulado. O verde é realçado pela presença contrastante do xisto escuro e quartzo", diz o laudo.U

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar