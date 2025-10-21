Embraer encerra 3º trimestre com carteira de pedidos de US$ 31,3 bilhões, montante recorde

A empresa entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre em todas as unidades de negócios. O resultado reflete um aumento de 5% em relação às 59 entregas do mesmo período do ano anterior e ligeiramente acima do segundo trimestre de 2025, quando foram entregues 61 jatos. No acumulado do ano, as entregas da Aviação Comercial e da Aviação Executiva somaram 148 aeronaves, 16% acima dos 128 jatos registrados na comparação anual.

A Embraer atingiu nível recorde na carteira de pedidos no terceiro trimestre deste ano. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o backlog da companhia chegou a US$ 31,3 bilhões no período, valor 38% superior ao apurado de julho a setembro de 2024. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a alta foi de 5%.

Durante o trimestre, a divisão de aviação comercial registrou uma carteira de pedidos de US$ 15,2 bilhões, estabelecendo um novo recorde em 9 anos. O resultado foi superior em 37% no comparativo anual e 16% em relação ao segundo trimestre. Segundo a Embraer, no período, foram entregues 20 novas aeronaves, quatro a mais no comparativo com o mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, as entregas totalizaram 46 aeronaves, ou 57% do ponto médio da estimativa anual entre 77 e 85 em 2025, 2 pontos porcentuais acima da média de 55% registrada nos últimos cinco anos para o período, informou a Embraer.

Na Aviação Executiva a carteira de pedidos foi de US$ 7,3 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 65% na comparação ano a ano, com leve queda de 2% entre trimestres consecutivos. A unidade de negócios contabilizou 41 entregas, em linha com o número de jatos entregues no ano passado. Durante os noves meses, foram entregues 102 aeronaves no segmento. Isso representa 68% do ponto médio da estimativa anual entre 145 e 155 aeronaves em 2025), superando em 11 pontos porcentuais a média histórica de 57% registrada nos últimos cinco anos para o período.

Em Defesa & Segurança, a carteira de pedidos fechou em US$ 3,9 bilhões, com alta de 8% na comparação anual. No período, a Embraer entregou o terceiro KC-390 Millennium à Força Aérea Portuguesa. Segundo a companhia, outro destaque do segmento foi o contrato firmado com o Panamá para a aquisição de quatro aeronaves A-29 Super Tucano. A frota será operada pelo Serviço Nacional Aeronaval (SENAN) do Panamá como nova plataforma de vigilância e proteção. Também foi anunciada a venda de uma unidade do A-29 Super Tucano para a SNC, nos Estados Unidos. A venda antecede uma potencial encomenda que será feita por meio do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras).