Embraer assina memorando com Coreia do Sul para fortalecer cooperação no mercado de Defesa

A Embraer assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA) da Coreia do Sul para fortalecer a cooperação em novos negócios e desenvolver oportunidades no mercado de defesa sul-coreano.

A assinatura foi feita entre o Brigadeiro do Ar Kang Joong-hee, diretor da Divisão de Negócios de Aeronaves da DAPA, e Bosco da Costa Jr., presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. O Brigadeiro destaca que o documento altera a relação entre a Coreia do Sul e o Brasil, de simples compras e vendas para um modelo de cooperação mútua.