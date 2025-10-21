Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embraer assina memorando com Coreia do Sul para fortalecer cooperação no mercado de Defesa

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Embraer assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA) da Coreia do Sul para fortalecer a cooperação em novos negócios e desenvolver oportunidades no mercado de defesa sul-coreano.

A assinatura foi feita entre o Brigadeiro do Ar Kang Joong-hee, diretor da Divisão de Negócios de Aeronaves da DAPA, e Bosco da Costa Jr., presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. O Brigadeiro destaca que o documento altera a relação entre a Coreia do Sul e o Brasil, de simples compras e vendas para um modelo de cooperação mútua.

Em 2023, a DAPA selecionou o C-390 Millennium em uma licitação pública de Aeronaves de Transporte de Grande Porte para fornecer à Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) novos modelos de transporte militar. No mês passado, a empresa e a Agência de Promoção de Comércio e Investimento da Coreia (KOTRA) realizaram demonstrações ao longo de uma semana nas cidades de Sacheon e Busan, que incluíram visitas e seminários para identificar áreas de maior colaboração entre a Embraer e as empresas coreanas.

