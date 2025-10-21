+Admirados de Economia do País: Jornalistas O POVO no top-50

Ana Luiza Serrão (esq.), repórter do O POVO, e Beatriz Cavalcante (dir.), editora chefe de Economia do O POVO / Crédito: Montagem O POVO

Duas jornalistas do O POVO foram reconhecidas no top-50 do concurso +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

"Estar pelo segundo ano consecutivo neste ranking reflete o reconhecimento dos colegas de Jornalismo e dos leitores ao trabalho feito na editoria de Economia do O POVO. Meu nome é apenas a ponta do iceberg. Juntos formamos um time de jornalistas admiráveis que fazem matérias de credibilidade na redação, aos quais cito ao representar tantos outros a editora-adjunta de Economia, Irna Cavalcante, e os repórteres Adriano Queiroz, Armando de Oliveira Lima, Carmen Pompeu, Mariah Salvatore, Samuel Pimentel, e, claro, Ana Luiza Serrão, que também está na lista. A alegria é ainda maior ao estar com ela nos +Admirados do segmento", afirma. Ana Luiza enfatiza a felicidade em receber esse reconhecimento ao lado de jornalistas que admira e agradece aos colegas de trabalho e O POVO pelo "apoio e liberdade para aprender o antigo e buscar o novo nessa jornada.” Também traz a discussão sobre excesso de carga horária e de trabalho para jornalistas como um desafio para a profissão.