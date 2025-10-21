Dólar sobe em correção ao exterior após quatro quedas

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 21, após quatro sessões de perdas frente o real, acompanhando a valorização moderada da divisa americana ante seus pares desenvolvidos e moedas emergentes ligadas a commodities. A valorização do petróleo e do minério de ferro limita a perda do real bem como um compasso de espera por conversas comerciais entre EUA e China e de novo corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

Os juros futuros cedem na esteira da fraqueza dos rendimentos longos dos Treasuries em dia de agenda vazia de indicadores e o incômodo com a continuidade da paralisação do governo dos EUA pelo 21º dia. Na segunda (20), o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,3708, menor valor em dez dias, com sinais de conversas comerciais entre EUA e China e possivelmente com o Brasil também durante a cúpula do bloco econômico do Sudeste Asiático (Asean). A comitiva brasileira liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Ásia conta com a presença de mais de 100 empresários e uma possível reunião entre Lula e Trump poderá ocorrer na tarde do dia 26 de outubro, às margens da cúpula da Asean. Além disso, o governo brasileiro quer com essa viagem levar as relações entre o Brasil e os países da Asean a um novo patamar. "A intenção é consolidar a presença brasileira no Sudeste Asiático e reafirmar o nosso compromisso em ampliar o diálogo e a cooperação com a Asean e com seus Estados", segundo o ministério das Relações Exteriores.

Na campo fiscal interno, as notícias são mistas e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse mais cedo que a Casa Civil e a Fazenda estão reunidas nesta terça para fechar o orçamento. O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, afirmou que o programa de reformas habitacionais do governo têm um "subsídio implícito", pois os R$ 30 bilhões do Fundo Social serão devolvidos com remuneração abaixo da Selic. Por outro lado, a Consultoria de Orçamento do Senado reduziu para R$ 12,3 bilhões a projeção de déficit em três anos com a isenção do IR aprovada na Câmara. As perdas são estimadas em R$ 4,45 bi em 2026, R$ 3,05 bi em 2027 e R$ 4,82 bi em 2028.