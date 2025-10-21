BPER assina contrato derivativo para exposição a ativo próprio em sinal de confiança em negócio

Em comunicado, o banco italiano informou que a aquisição da exposição sintética tem o propósito estratégico de enviar um forte sinal de confiança nas perspectivas de crescimento da instituição, em um contexto em que a instituição busca concluir, até o primeiro semestre de 2026, a integração do Banca Popolare di Sondrio e o pleno desenvolvimento das sinergias relacionadas. A contraparte envolvida na operação não foi revelada.

O BPER Banca anunciou nesta terça-feira, 21, a assinatura de contratos de derivativos com uma contraparte de mercado para a aquisição de uma exposição sintética às suas próprias ações, correspondente a um porcentual igual a 9,99% do seu capital social.

Já do ponto de vista financeiro, a operação permitirá ao banco uma melhor gestão de qualquer plano futuro de recompra de ações, caso decida proceder com esse propósito, de acordo com o comunicado.

O BPER disse que os instrumentos financeiros asseguram à instituição uma cobertura adequada do risco relacionado, bem como a flexibilidade necessária para gerenciar da melhor forma os impactos econômicos e de capital da transação.

As ações do BPER subiram 4,50% nesta terça-feira na Bolsa de Milão. Os papéis do Banca Popolare di Sondri avançaram 5,12%.

O BPER concluiu a aquisição da Banca Popolare di Sondrio, garantindo mais de 80% do capital social do banco. A operação resultará na fusão das duas instituições.