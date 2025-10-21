Bolsas da Europa operam perto da estabilidade, de olho em balanços e tensões EUA-China

São Paulo, 21/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores monitoram balanços corporativos e novidades das tensões comerciais entre EUA e China.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 572,19 pontos.

A temporada de balanços começa a ganhar força na Europa, com resultados trimestrais aguardados hoje do banco italiano UniCredit (+0,06%), no horário acima) e do grupo de mídia francês Vivendi (+1,1%).

Nos EUA, também estão previstos informes de várias grandes empresas nesta terça, incluindo Netflix e Coca-Cola.

A disputa comercial entre EUA e China, enquanto isso, segue no radar. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deverá se reunir com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng esta semana na tentativa de evitar uma escalada das tarifas de Washington sobre produtos chineses.