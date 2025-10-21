Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com balanços e tensões geopolíticas no radar

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 21, conforme investidores se posicionavam em compasso de espera por balanços trimestrais e monitorando o noticiário corporativo, enquanto tensões geopolíticas e comerciais seguem no radar.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,25%, a 9.426,99 pontos, impulsionado pelo avanço do HSBC (+1,6%), que contratou David Lindberg, um veterano do NatWest, como diretor executivo para o Reino Unido.

Os bancos também eram destaque em Milão, onde o FTSE MIB avançou 0,6%, a 42.648,28 pontos. O BPER Banca subiu 5,24% após assinar um contratos de exposição sintética enquanto se prepara para sua integração ao Banca Popolare di Sondrio (+5,2%).

Na zona do euro, a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, defendeu a soberania do bloco e disse que quer consolidar a sua "independência" em 2026. Em evento, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apontou a necessidade de reduzir preços de energia para proteger a competitividade industrial, enquanto os dirigentes Philip Lane e Martin Kocker reiteraram que a política monetária está bem posicionada.

Segundo o ING, o sentimento de investidores europeus continua resiliente apesar do rebaixamento da França pela S&P Global e temores de que a Moody's possa fazer o mesmo na sexta-feira. Nesta terça, o premiê Sébastien Lecornu anunciou oficialmente uma emenda ao projeto orçamentário para suspender a reforma da aposentadoria. Em Paris, a empresa de pagamentos Edenred, que disparou 19,6% depois de agradar em crescimento orgânico no terceiro trimestre, com o índice CAC40 em alta de 0,64%, a 8.258,86 pontos.