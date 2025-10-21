Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com otimismo sobre EUA-China

Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, após Wall Street avançar mais de 1% ontem com esperanças de que EUA e China resolvam suas divergências comerciais.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 1,36%, a 3.916,33 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,76%, a 2.463,04 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei teve alta de 0,27%, a 49.316,06 pontos, novo patamar recorde. O índice japonês, no entanto, reduziu boa parte dos ganhos de mais cedo após a ultraconservadora Sanae Takaichi vencer votação no Parlamento do Japão para se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história do país. Na máxima do pregão, o Nikkei ficou bem próximo da inédita marca de 50 mil pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,65% em Hong Kong, a 26.027,55 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,24% em Seul, a 3.823,84 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,23% em Taiwan, a 27.752,41 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York subiram mais de 1% em meio a um alívio em preocupações com a recente deterioração na relação comercial entre Washington e Pequim. Espera-se que um possível encontro ainda este mês entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, durante uma cúpula regional asiática, reduza as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street e da Ásia, com alta de 0,70% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.094,70 pontos.

Contato: [email protected]

