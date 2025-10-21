Aneel aprova liberação de recursos para 4 projetos de hidrogênio de baixo carbono

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, quatro projetos de hidrogênio de baixo carbono com uso de recursos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) do órgão regulador. A discussão inicial envolveu 13 projetos, mas o número foi reduzido ao longo dos últimos meses.

Com isso, haverá início de execução dos projetos listados, com custos de R$ 196,2 milhões a partir do uso de recursos do PDI, bancados pelos consumidores de energia. O processo foi inicialmente discutido no fim de 2024 e o diretor-geral, Sandoval Feitosa, havia pedido vista na época. Em abril foi apresentado um segundo pedido de vista, pelo diretor Fernando Mosna.