Aneel aprova alta tarifária média de 7,6% para consumidores da CPFL Piratininga

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, o reajuste tarifário de 2025 da Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL Piratininga), com alta média de 7,6%. As novas tarifas entram em vigor já na próxima quinta-feira, dia 23.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 12,1% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação será de 5,6% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.