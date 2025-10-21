Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anatel manifesta preocupação 'substancial' com possível compra da Desktop pela Claro

As ações da provedora de banda larga Desktop desabaram 26,4% no pregão desta terça-feira, 21, com os papéis fechando em R$ 11,70. Os investidores reagiram ao relatório sobre competição de mercado divulgado na véspera pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontando "preocupações substanciais" com a negociação em andamento entre Claro e a Desktop para uma potencial combinação dos negócios.

No relatório, a agência regulatória fez uma análise preliminar do caso citando efeitos negativos à rivalidade de mercado e à entrada de novos competidores. A autarquia ainda ressaltou que, caso a transação entre as empresas prospere, deverá ser objeto de avaliação tanto pela Anatel quanto outros órgãos competentes, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Desktop é a maior provedora de banda larga do Estado de São Paulo (sem contar as grandes teles nacionais), com 1,2 milhão de clientes em 200 cidades - o equivalente a 7,5% de participação no mercado em São Paulo. Para a Claro, a potencial aquisição representaria um avanço importante no Estado, onde disputa a liderança com a Vivo. A Claro tem 4,5 milhões de clientes em São Paulo (28,3%), enquanto a Vivo conta com 4,8 milhões (30,2%).

No início do mês, as partes confirmaram que há conversas em torno de uma aquisição. Até o momento, entretanto, não foi colocada na mesa uma oferta vinculante. Diante desses eventos, a Anatel fez um exercício projetando cenários decorrentes da potencial aquisição integral da Desktop pela Claro.

"Percebemos que pode haver sim preocupações bem substanciais", declarou a Anatel, em relatório, apontando concentração no Estado de São Paulo.

Pelos cálculos da Anatel, a transação implicaria um aumento de contração da ordem de 24% no mercado paulista de banda larga. Esse aumento representa um avanço dos atuais 0,178 para 0,222 no Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) - espécie de "termômetro" usado para medir concentração de mercados.

A escala do HHI vai de 0 a 1, sendo que valores abaixo de 0,15 indicam mercado não concentrado; 0,15 a 0,25, moderadamente concentrado; e acima de 0,25, altamente concentrado. A operação Claro e Desktop, portanto, tornaria o setor moderadamente concentrado, na média. Em algumas cidades, onde ambas têm presença relevante, a concentração poderia ficar elevada.

"Isso por si só já levantaria preocupações quanto a possíveis efeitos decorrentes de integração horizontal, além de preocupações de outras naturezas", descreveu a Anatel. "Isso porque a situação hipotética apresentada aqui tem características além da integração horizontal, como concentrações diagonais, verticais e até conglomerais", emendou.

No relatório, a Anatel chamou atenção ainda que a potencial transação poderia resultar, nas cidades mais concentradas, em um retrocesso nos atuais níveis de competição, menor difusão do serviço e limitação na oferta de fibra ótica.

