Anatel manifesta preocupação 'substancial' com possível compra da Desktop pela Claro

As ações da provedora de banda larga Desktop desabaram 26,4% no pregão desta terça-feira, 21, com os papéis fechando em R$ 11,70. Os investidores reagiram ao relatório sobre competição de mercado divulgado na véspera pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontando "preocupações substanciais" com a negociação em andamento entre Claro e a Desktop para uma potencial combinação dos negócios. No relatório, a agência regulatória fez uma análise preliminar do caso citando efeitos negativos à rivalidade de mercado e à entrada de novos competidores. A autarquia ainda ressaltou que, caso a transação entre as empresas prospere, deverá ser objeto de avaliação tanto pela Anatel quanto outros órgãos competentes, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Desktop é a maior provedora de banda larga do Estado de São Paulo (sem contar as grandes teles nacionais), com 1,2 milhão de clientes em 200 cidades - o equivalente a 7,5% de participação no mercado em São Paulo. Para a Claro, a potencial aquisição representaria um avanço importante no Estado, onde disputa a liderança com a Vivo. A Claro tem 4,5 milhões de clientes em São Paulo (28,3%), enquanto a Vivo conta com 4,8 milhões (30,2%). No início do mês, as partes confirmaram que há conversas em torno de uma aquisição. Até o momento, entretanto, não foi colocada na mesa uma oferta vinculante. Diante desses eventos, a Anatel fez um exercício projetando cenários decorrentes da potencial aquisição integral da Desktop pela Claro. "Percebemos que pode haver sim preocupações bem substanciais", declarou a Anatel, em relatório, apontando concentração no Estado de São Paulo. Pelos cálculos da Anatel, a transação implicaria um aumento de contração da ordem de 24% no mercado paulista de banda larga. Esse aumento representa um avanço dos atuais 0,178 para 0,222 no Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) - espécie de "termômetro" usado para medir concentração de mercados.