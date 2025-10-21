Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ambipar entra com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Grupo Ambipar anunciou na noite desta segunda-feira, 20, que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A decisão, antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, foi tomada em caráter de urgência pelo conselho de administração, incluindo a Environmental ESG Participações e suas afiliadas.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em razão da sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap pela diretoria financeira e a renúncia abrupta do antigo diretor financeiro.

O episódio, afirma, resultou em forte abalo na confiança do mercado em relação ao Grupo Ambipar e culminou em pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações do Grupo.

Nesse contexto, acrescenta, a tutela cautelar e o posterior pedido de recuperação judicial foram apresentados para garantir a preservação das atividades empresariais do Grupo Ambipar, permitindo a continuidade de suas operações e a manutenção dos empregos, contratos e serviços prestados.

"A medida também busca assegurar tratamento equitativo aos credores e promover uma reorganização ordenada e transparente, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 11.101/2005, visando resguardar o valor econômico e social do Grupo Ambipar, atendendo, de forma organizada, aos interesses de seus credores, trabalhadores, acionistas e demais stakeholders", ressalta.

Chapter 11

A empresa informa ainda que, diante das mesmas circunstâncias e com os mesmos objetivos, a Ambipar Emergency Response ajuizou ontem o pedido de Chapter 11. A companhia destaca que a ação envolve apenas a Ambipar Emergency Response, sem incluir qualquer outra sociedade do Grupo Ambipar.

AGE

Segundo a companhia, seu conselho de administração também aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que deverá apreciar a ratificação da decisão de ajuizamento, adotada em caráter de urgência, bem como deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus respectivos membros. A Assembleia Geral Extraordinária da ESG, que irá avaliar as matérias, ocorrerá na mesma data da reunião da Ambipar.

"O Grupo Ambipar mantém suas operações normalmente e segue oferecendo serviços de excelência, com segurança, eficiência e confiabilidade, em todos os seus segmentos. Sua força de trabalho permanece plenamente mobilizada sustentando milhares de empregos diretos e indiretos, gerando impacto social e estimulando a atividade econômica", diz.

