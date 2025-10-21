Ambipar entra com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

O Grupo Ambipar anunciou na noite desta segunda-feira, 20, que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A decisão, antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, foi tomada em caráter de urgência pelo conselho de administração, incluindo a Environmental ESG Participações e suas afiliadas. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em razão da sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap pela diretoria financeira e a renúncia abrupta do antigo diretor financeiro.

O episódio, afirma, resultou em forte abalo na confiança do mercado em relação ao Grupo Ambipar e culminou em pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações do Grupo. Nesse contexto, acrescenta, a tutela cautelar e o posterior pedido de recuperação judicial foram apresentados para garantir a preservação das atividades empresariais do Grupo Ambipar, permitindo a continuidade de suas operações e a manutenção dos empregos, contratos e serviços prestados. "A medida também busca assegurar tratamento equitativo aos credores e promover uma reorganização ordenada e transparente, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 11.101/2005, visando resguardar o valor econômico e social do Grupo Ambipar, atendendo, de forma organizada, aos interesses de seus credores, trabalhadores, acionistas e demais stakeholders", ressalta. Chapter 11

A empresa informa ainda que, diante das mesmas circunstâncias e com os mesmos objetivos, a Ambipar Emergency Response ajuizou ontem o pedido de Chapter 11. A companhia destaca que a ação envolve apenas a Ambipar Emergency Response, sem incluir qualquer outra sociedade do Grupo Ambipar. AGE Segundo a companhia, seu conselho de administração também aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que deverá apreciar a ratificação da decisão de ajuizamento, adotada em caráter de urgência, bem como deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus respectivos membros. A Assembleia Geral Extraordinária da ESG, que irá avaliar as matérias, ocorrerá na mesma data da reunião da Ambipar.