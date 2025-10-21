Alckmin: Suspensão da sobretaxa de 40% pode ocorrer após eventual conversa entre Lula e Trump

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a suspensão da tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros poderá ocorrer depois da eventual conversa entre presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump, em Kuala Lumpur, capital da na Malásia. Essa possível conversa é esperada para o domingo, 26, em Kuala Lumpur, às margens da Cúpula do bloco econômico do Sudeste Asiático (Asean).

"Acho que é uma hipótese - suspender os 40% ou acelerar as negociações. Mas acho que há espaço para isso", declarou Alckmin, em entrevista à Record, exibida na noite desta terça-feira, 21.