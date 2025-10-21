3M agrada com resultados do 3º trimestre e eleva guidance

A 3M teve lucro líquido de US$ 834 milhões no terceiro trimestre de 2025, 39% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Com ajustes, a multinacional americana registrou lucro por ação de US$ 2,19, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,07.

A receita líquida da 3M teve expansão anual de 3,5% no trimestre, a US$ 6,52 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 6,25 bilhões.