Vendas no varejo da China têm alta anual de 3% em setembro
As vendas no varejo da China cresceram 3,0% em setembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de estatísticas do país, o NBS. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal e pela FactSet era de 2,7%.
O resultado ficou ligeiramente abaixo da alta de 3,4% observada em agosto e mostra que o consumo das famílias chinesas segue em recuperação moderada, apoiado por medidas de estímulo e pela melhora gradual da confiança.
