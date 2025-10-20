Vendas no varejo da China têm alta anual de 3% em setembro

As vendas no varejo da China cresceram 3,0% em setembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de estatísticas do país, o NBS. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal e pela FactSet era de 2,7%.

O resultado ficou ligeiramente abaixo da alta de 3,4% observada em agosto e mostra que o consumo das famílias chinesas segue em recuperação moderada, apoiado por medidas de estímulo e pela melhora gradual da confiança.