Usuários relatam instabilidade no Pix, em meio a falhas globais no AWS

Usuários reclamam de instabilidade no Pix nesta segunda-feira, 20, conforme múltiplos relatos nas redes sociais. Os casos acontecem em meio a falhas globais no AWS, o serviço de computação nas nuvens da Amazon, mas ainda não há confirmação sobre a origem do problema. Procurado, o Banco Central ainda não se manifestou.

O site DownDetector, que monitora reclamações sobre o funcionamento de serviços online, identificou uma aumento nos relatos sobre o sistema de pagamentos instantâneos desde a madrugada.