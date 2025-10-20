Trump: China pode pagar tarifa de 155% sem acordo, mas expectativa é de entendimento com Xi

Trump elogiou o comportamento chinês em negociações comerciais nos últimos meses, afirmando que as autoridades foram "muito respeitosas". "E a China não está mais tomando vantagem dos Estados Unidos porque estão pagando as tarifas elevadas", disse o republicano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a China pode pagar tarifas de 155%, caso não alcance um acordo comercial até 1º de novembro. "Mas espero conseguir um entendimento com o presidente Xi Jinping e chegar a um acordo bom para ambos os lados", afirmou, ao fazer comentários a repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente dos EUA repetiu que se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul nos próximos dias, no fim de outubro, para discutir as relações comerciais.

Trump reiterou que não quer prejudicar Pequim e que pretende ser "bom" com a China para que eles prosperem, expressando confiança de que os chineses aceitarão negociar a questão dos minérios de terras raras. "Mas veremos o que acontecerá. Eles nos ameaçaram com terras raras e rebatemos com tarifas, mas podemos ameaçá-los com muitas outras coisas, como venda de aviões", observou.

O presidente dos EUA também ressaltou que possui "boas relações" com os chineses e negou que Pequim esteja "ameaçando muito" os americanos no momento. "Eu amo minha relação com Xi Jinping", afirmou. "Fui convidado para ir à China e estou planejando visitar Pequim no início de 2026."