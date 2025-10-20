Treasuries guiam recuo das taxas longas de juros e as demais ficam estáveis

Os juros futuros longos recuam na manhã desta segunda-feira, 20, em linha com os yields dos Treasuries. Além disso, o Boletim Focus do Banco Central trouxe desaceleração nas expectativas de inflação, mas o efeito é limitado no restante da curva, com juros rondando a estabilidade.

Para o economista André Perfeito, o recuo da estimativa para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2027 de 3,90% para 3,83% "já é algum alívio" após semana de indefinição. "Essa queda foi surpreendente na minha opinião uma vez que nitidamente às perspectivas fiscais de médio prazo se deterioram nas últimas semanas após as derrotas do governo no congresso, mas pelo visto havia já uma percepção melhor em andamento", diz em nota.