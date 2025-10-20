Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Takata, membro do Conselho do BoJ, defende aumento dos juros no Japão

Takata, membro do Conselho do BoJ, defende aumento dos juros no Japão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O membro do Conselho do Banco do Japão (BoJ) Hajime Takata defendeu nesta segunda-feira (20) a elevação dos juros, por causa da diminuição das preocupações com as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pelo fato de a meta de inflação estar muito próxima.

"Passei a acreditar que é vital abordar a situação focando no nível da inflação geral, que já se manteve em 2% ou mais nos últimos três anos e meio", disse Takata. "Acredito que agora é uma oportunidade ideal para aumentar a taxa de juros."

Takata é um ex-economista do setor privado e considerado um membro rigoroso do Conselho do BoJ. Na reunião de política monetária de setembro, ele e outro membro do Conselho propuseram aumentar a taxa de 0,50% para 0,75% ao ano, mas foram derrotados pela maioria.

"Quanto aos recentes desenvolvimentos domésticos, a economia do Japão está em um estágio onde a meta de estabilidade de preços está quase alcançada", disse Takata.

O banco central japonês tem mantido a postura de projetar o aumento dos juros se a economia e os preços estiverem alinhados com as estimativas. No entanto, a incerteza política doméstica tem dificultado prever o momento da elevação.

Economistas e investidores esperam que o banco central mantenha a política monetária inalterada na reunião de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar