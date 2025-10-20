Takata, membro do Conselho do BoJ, defende aumento dos juros no Japão

"Passei a acreditar que é vital abordar a situação focando no nível da inflação geral, que já se manteve em 2% ou mais nos últimos três anos e meio", disse Takata. "Acredito que agora é uma oportunidade ideal para aumentar a taxa de juros."

O membro do Conselho do Banco do Japão (BoJ) Hajime Takata defendeu nesta segunda-feira (20) a elevação dos juros, por causa da diminuição das preocupações com as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pelo fato de a meta de inflação estar muito próxima.

Takata é um ex-economista do setor privado e considerado um membro rigoroso do Conselho do BoJ. Na reunião de política monetária de setembro, ele e outro membro do Conselho propuseram aumentar a taxa de 0,50% para 0,75% ao ano, mas foram derrotados pela maioria.

"Quanto aos recentes desenvolvimentos domésticos, a economia do Japão está em um estágio onde a meta de estabilidade de preços está quase alcançada", disse Takata.

O banco central japonês tem mantido a postura de projetar o aumento dos juros se a economia e os preços estiverem alinhados com as estimativas. No entanto, a incerteza política doméstica tem dificultado prever o momento da elevação.

Economistas e investidores esperam que o banco central mantenha a política monetária inalterada na reunião de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.