Strategy compra mais de 160 Bitcoins por US$ 18,8 milhões

Autor Agência Estado
A Strategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, adquiriu 168 Bitcoins por US$ 18,8 milhões, com preço médio de US$ 112 mil por moeda digital, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) divulgado nesta segunda-feira, 20.

A compra é um novo esforço de expansão da tesouraria companhia. No fim de agosto, a Strategy anunciou que havia adquirido mais de três mil Bitcoins.

Às 15h (de Brasília), a ação da Strategy subia 3,05% em Nova York, enquanto o bitcoin acumulava alta de cerca de 1,12% em 24 horas, a US$ 110.367,48, segundo cotação da Binance.

