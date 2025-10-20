Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programa Reforma Casa Brasil deve aquecer setor construção Ceará

Governo lança programa com R$ 40 bi para reforma de casas

Linha de crédito do Reforma Casa Brasil financia valores a partir de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses, para comprar materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras
Mariah Salvatore
Repórter
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, dia 20, o Programa Reforma Casa Brasil, que vai oferecer crédito facilitado para reformas e melhorias em moradias em todo o país.

A iniciativa, que mobiliza R$ 40 bilhões em recursos, promete movimentar não apenas o setor habitacional, mas também o comércio e a geração de empregos.

Na cerimônia, o presidente Lula destacou que o Programa Reforma Casa Brasil busca resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro, particularmente para as pessoas em vulnerabilidade, os “invisíveis”. “É importante o Estado olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse. O mercado não gosta de ganhar pouco.”

O programa Reforma Casa Brasil, segundo o governo, vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. “Nem todo mundo precisa comprar uma casa nova”, afirmou em solenidade no Palácio do Planalto.

Desenvolvido pelos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa é voltado a famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, instalações elétricas precárias ou necessidade de ampliação.

A proposta se diferencia do Minha Casa Minha Vida, voltado à aquisição da casa própria, ao mirar na melhoria das condições de moradia de quem já tem um imóvel.

Serão R$ 30 bilhões do Fundo Social, destinados a famílias com renda mensal de até R$ 9.600, além de outros R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas acima desse limite. A meta inicial é de 1,5 milhão de contratações.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa permitirá que os recursos sejam usados não apenas para compra de materiais de construção, mas também para o pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos de arquitetos e acompanhamento de obras.

A adesão será feita de forma digital, pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, com início previsto para 3 de novembro. O Reforma Casa Brasil integra o conjunto da nova política habitacional do governo, que também amplia o limite de financiamento no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

No Ceará, o programa deve impulsionar diretamente o comércio de materiais de construção, setor que reúne mais de 4 mil lojas em todos os municípios e movimenta cerca de R$ 6 bilhões por ano. Segundo Carlito Lira, vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) e presidente da Acomac Ceará, a expectativa é de forte crescimento no setor.

“O Reforma Casa Brasil chega em boa hora. É uma oportunidade para as famílias de baixa renda melhorarem suas casas e, ao mesmo tempo, para o comércio e os profissionais da construção civil se fortalecerem. Aqui no Ceará, esse público representa a maior fatia das vendas e deve ser diretamente beneficiado”, destacou Lira.

O representante também aponta que o programa pode gerar um efeito em cadeia na economia, ao estimular a contratação de mão de obra local.

“Além do material de construção, haverá demanda por pedreiros, eletricistas, pintores, arquitetos e engenheiros. É uma movimentação importante, que vem no momento certo para o setor”, afirmou.

Com o lançamento, o governo federal reforça sua política habitacional em uma nova frente: a da requalificação das moradias. A expectativa é de que as contratações sejam iniciadas nos próximos meses, após a regulamentação e abertura das linhas de crédito pela Caixa. 

Ademais, o programa estabelece que os valores financiados podem ter início em R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses para as famílias das faixas 1 e 2. Para essas categorias, as parcelas ficarão limitadas a 25% da renda familiar.

As taxas de juros previstas iniciam em 1,17% ao mês para renda de até R$ 3.200 e 1,95% ao mês para a faixa entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600 — condições que refletem o caráter socializado da iniciativa.

