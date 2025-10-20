Programa Reforma Casa Brasil deve aquecer setor construção Ceará

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil / Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, dia 20, o Programa Reforma Casa Brasil, que vai oferecer crédito facilitado para reformas e melhorias em moradias em todo o país. A iniciativa, que mobiliza R$ 40 bilhões em recursos, promete movimentar não apenas o setor habitacional, mas também o comércio e a geração de empregos.

Na cerimônia, o presidente Lula destacou que o Programa Reforma Casa Brasil busca resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro, particularmente para as pessoas em vulnerabilidade, os “invisíveis”. “É importante o Estado olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse. O mercado não gosta de ganhar pouco.” O programa Reforma Casa Brasil, segundo o governo, vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. “Nem todo mundo precisa comprar uma casa nova”, afirmou em solenidade no Palácio do Planalto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Desenvolvido pelos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa é voltado a famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, instalações elétricas precárias ou necessidade de ampliação.

A proposta se diferencia do Minha Casa Minha Vida, voltado à aquisição da casa própria, ao mirar na melhoria das condições de moradia de quem já tem um imóvel.



Serão R$ 30 bilhões do Fundo Social, destinados a famílias com renda mensal de até R$ 9.600, além de outros R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas acima desse limite. A meta inicial é de 1,5 milhão de contratações.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa permitirá que os recursos sejam usados não apenas para compra de materiais de construção, mas também para o pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos de arquitetos e acompanhamento de obras.

