Preço médio de novas moradias na China cai em ritmo mais forte em setembro

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,41% em setembro ante agosto, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em agosto, o preço médio havia diminuído em ritmo mais lento ante julho, de 0,3%.

No confronto anual, o preço médio de novas moradias chinesas recuou 2,7% em setembro, após queda mais intensa em agosto, de 3%, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.