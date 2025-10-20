Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço médio de novas moradias na China cai em ritmo mais forte em setembro

Autor Agência Estado
O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,41% em setembro ante agosto, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em agosto, o preço médio havia diminuído em ritmo mais lento ante julho, de 0,3%.

No confronto anual, o preço médio de novas moradias chinesas recuou 2,7% em setembro, após queda mais intensa em agosto, de 3%, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

China

