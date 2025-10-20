Preço do etanol cai em 9 Estados, sobe em 8 e fica estável em 9 e no DF, mostra ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em nove Estados, subiram em outro oito e ficaram estáveis em nove e no Distrito Federal (DF) na semana entre 12 a 18 de outubro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol ficou estável na comparação com a semana anterior, a R$ 4,30 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço também caiu 0,24% na comparação semanal, de R$ 4,11 para R$ 4,10 o litro. A maior alta porcentual na semana, de 8,64%, foi registrada no Rio Grande do Norte, de R$ 4,86 para R$ 5,28 o litro. A maior queda, de 4,35%, ocorreu no Acre, de R$ 5,52 para R$ 5,28 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,29 o litro, em São Paulo.