PPI da Alemanha recua 1,7% na comparação anual de setembro

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha recuou 1,7% em setembro em relação a igual mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

Na comparação com agosto, o indicador diminuiu 0,1%. De acordo com o Destatis, a redução dos preços de energia continuou sendo o principal fator para a queda do índice em relação ao ano anterior.