PPI da Alemanha recua 1,7% na comparação anual de setembro
O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha recuou 1,7% em setembro em relação a igual mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.
Na comparação com agosto, o indicador diminuiu 0,1%. De acordo com o Destatis, a redução dos preços de energia continuou sendo o principal fator para a queda do índice em relação ao ano anterior.
Bens intermediários também ficaram mais baratos, enquanto bens de capital e de consumo não duráveis e duráveis registraram aumentos de preço. Excluindo energia, os preços ao produtor subiram 0,9% em relação a setembro de 2024 e ficaram estáveis na comparação mensal.
