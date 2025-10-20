PIB da China cresce 4,8% no 3º trimestre na comparação anual, em linha com a previsão
O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,8% no terceiro trimestre de 2025, na comparação anual, em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Já o consenso da FactSet estimava alta de 4,7%.
Em relação ao segundo trimestre, a economia chinesa avançou 1,1% e repetiu o resultado do período anterior. Já no acumulado de janeiro a setembro, o PIB do país teve crescimento de 5,2% ante igual período de 2024. O resultado é compatível com a meta oficial de crescimento "em torno de 5%".
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo escritório de estatísticas do país, o NBS.
*Com informações da Dow Jones Newswires.
