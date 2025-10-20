Moedas Globais: dólar sobe ante rivais, em espera por dados do CPI e de olho em tensões globais

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,15%, a 98,586 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o dólar subia a 150,73 ienes, enquanto o euro caía a US$ 1,1645 e a libra tinha queda a US$ 1,3407.

O dólar operou em leve alta ante pares globais nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam dados do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). Também no radar, investidores acompanharam novos desdobramentos das tensões tarifárias entre os Estados Unidos e a China e geopolíticas no Oriente Médio e no Leste da Europa.

Analistas afirmam que o dólar deve operar sob pressão durante a semana, enquanto a moeda se reajusta às expectativas de um novo corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed). A leitura do CPI americano, prevista para sexta-feira, será a primeira grande publicação de dados desde o início da paralisação do governo dos Estados Unidos, há 20 dias. Para o Brown Brothers Harriman (BBH), apenas uma surpresa nos números pode reverter a tendência de queda do dólar.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que espera chegar a um acordo com a China para não aplicar tarifas de até 155%. Os líderes dos dois países devem se encontrar ainda no mês de outubro.

No Japão, o Partido Liberal Democrata (PLD), que governa o país, firmou uma nova coalizão. A movimentação abriu espaço para que a líder do partido, Sanae Takaichi, se torne a nova primeira-ministra dos japoneses. De acordo com análise da LMAX Group, a provável vitória de Takaichi deixa o mercado temeroso com a possibilidade de um iene enfraquecido.

Entre emergentes, o peso argentino caía ante o dólar, mesmo após a confirmação do acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com os Estados Unidos. No horário citado acima, o dólar subia a 1.477,7590 pesos, enquanto o dólar blue era cotado em 1.505. Segundo o Clarín.