Kering vende marca Creed e licenças de perfumes à LOréal por US$ 4,66 bilhões

O negócio marca uma das primeiras decisões do novo presidente-executivo da Kering, Luca de Meo, que busca concentrar o grupo em moda de luxo, enquanto a LOréal reforça sua presença no segmento premium de beleza.

A Kering anunciou a venda da House of Creed e a concessão de licenças de fragrâncias das marcas Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga à LOréal, em um acordo avaliado em 4 bilhões de euros, cerca de 4,66 bilhões de dólares pago integralmente em dinheiro.

A LOréal assumirá controle total da Creed e terá licença exclusiva por 50 anos para desenvolver produtos de beleza e fragrâncias das três marcas. A licença da Gucci começará quando o contrato atual com a Coty expirar. A conclusão da operação está prevista para o primeiro semestre de 2026, após aprovação regulatória

As duas companhias também criarão uma joint venture 50-50 voltada a novos negócios nos setores de longevidade, bem-estar e luxo. Fonte: Dow Jones Newswires.

