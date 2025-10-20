Jericoacoara: Justiça julga direito de cobrar ingresso

A Pedra Furada seria uma atração cobrada, ao pertencer ao Parque Nacional de Jericoacoara e não ao município de Jijoca de Jericoacoara / Crédito: Foto: Raimundo Conceição/SGB/Divulgação UFC

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, vai julgar nesta terça-feira, 21 de outubro, recurso da concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a Urbia Cataratas, que requer o direito de cobrança de entrada para acesso ao local. Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela empresa que ganhou, em 2022, a concessão federal para administrar o PNJ.

O mecanismo é utilizado para contestar decisões judiciais tomadas durante o processo, permitindo revisão imediata por um tribunal superior. A ação será julgada às 13h30min, após adiamento de quase um mês, pois estava prevista para 23 de setembro.

O caso é acompanhado pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e pelos Conselhos Comunitário e Empresarial da Vila de Jericoacoara, que se sentem prejudicados com a cobrança de ingresso ao Parque, porque a prática, de toda forma, interfere no acesso ao local, de administração municipal. Isto porque a Vila é circundada pelo PNJ, de responsabilidade federal, e quem fosse apenas visitá-la, mesmo sem passear pelas áreas da federais, pagaria para poder adentrar e desfrutar especificamente da localidade.

Por isso, as três entidades endossam o discurso do “direito da população e dos visitantes ao acesso livre e democrático à Vila”. Por enquanto, qualquer valor de ingresso está suspenso desde dezembro de 2024, por determinação judicial, até que o imbróglio seja resolvido. A cobrança, segundo o contrato com o Governo Federal, era para ter começado em março. A única taxa atualmente vigente é a de Turismo Sustentável (TTS), paga à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O preço é de R$ 41,50 por visitante, para estada de até 10 dias.

Vale lembrar que, no último mês, moradores, trabalhadores e empresários locais participaram de manifestações públicas em apoio à Prefeitura e aos Conselhos. As manifestações se dão pelo receito em torno da decisão do TRF5, que, conforme nota conjunta municipal, é considerada crucial para o futuro de “uma das localidades turísticas mais emblemáticas do Brasil.' “Em Jericoacoara, milhares de famílias têm sua subsistência ligada ao turismo e à economia local e podem ser diretamente afetadas por eventuais restrições no acesso à Vila.”