Jericoacoara: Justiça julga direito de cobrar ingresso

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, vai julgar nesta terça-feira, 21 de outubro, recurso da concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a Urbia Cataratas, que requer o direito de cobrança de entrada para acesso ao local.
Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela empresa que ganhou, em 2022, a concessão federal para administrar o PNJ.
O mecanismo é utilizado para contestar decisões judiciais tomadas durante o processo, permitindo revisão imediata por um tribunal superior.
A ação será julgada às 13h30min, após adiamento de quase um mês, pois estava prevista para 23 de setembro.
O caso é acompanhado pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e pelos Conselhos Comunitário e Empresarial da Vila de Jericoacoara, que se sentem prejudicados com a cobrança de ingresso ao Parque, porque a prática, de toda forma, interfere no acesso ao local, de administração municipal.
Isto porque a Vila é circundada pelo PNJ, de responsabilidade federal, e quem fosse apenas visitá-la, mesmo sem passear pelas áreas da federais, pagaria para poder adentrar e desfrutar especificamente da localidade.
Por isso, as três entidades endossam o discurso do “direito da população e dos visitantes ao acesso livre e democrático à Vila”.
Por enquanto, qualquer valor de ingresso está suspenso desde dezembro de 2024, por determinação judicial, até que o imbróglio seja resolvido. A cobrança, segundo o contrato com o Governo Federal, era para ter começado em março.
A única taxa atualmente vigente é a de Turismo Sustentável (TTS), paga à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O preço é de R$ 41,50 por visitante, para estada de até 10 dias.
Vale lembrar que, no último mês, moradores, trabalhadores e empresários locais participaram de manifestações públicas em apoio à Prefeitura e aos Conselhos.
As manifestações se dão pelo receito em torno da decisão do TRF5, que, conforme nota conjunta municipal, é considerada crucial para o futuro de “uma das localidades turísticas mais emblemáticas do Brasil.'
“Em Jericoacoara, milhares de famílias têm sua subsistência ligada ao turismo e à economia local e podem ser diretamente afetadas por eventuais restrições no acesso à Vila.”
Para os moradores, comerciantes e empresários locais, trata-se de uma pauta que ultrapassa a esfera econômica e atinge diretamente os princípios da justiça social e da garantia de direitos fundamentais.
O POVO procurou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela concessão federal da Urbia, para saber uma posição sobre a cobrança de ingressos.
O órgão informou que vai se manifestar apenas após notificação da decisão do TRF5.
Já a Urbia Cataratas foi procurada para saber a expectativa em torno do processo e se voltaria a cobrar ingresso imediatamente, caso a decisão seja favorável a ela. O prazo dado para retorno foi até as 16 horas desta segunda-feira, 20.
Pelo edital de concessão, a concessionária pode impor uma taxa de R$ 50 por dia no primeiro ano de atuação, R$ 70 no segundo, R$ 90 no terceiro, R$ 110 no quarto, chegando ao valor definitivo de R$ 120 no quinto ano.
Quem já se posicionou contra a cobrança foi o Ministério Público Federal (MPF). Em parecer, o órgão defende que a taxa não tem respaldo legal e pode ferir o direito constitucional de ir e vir de residentes e visitantes.
Argumentos da concessionária
A Urbia Cataratas Jeri, por sua vez, reforça, em posicionamentos anteriores, que a cobrança do ingresso está prevista no contrato de concessão firmado com a União, que venceu o processo licitatório para administrar o Parque Nacional.
O contrato estabelece investimentos de R$ 116 milhões em infraestrutura e operação ao longo de 30 anos, sendo R$ 90 milhões concentrados nos primeiros anos, com foco em modernização, conforto, segurança e sustentabilidade.
A empresa sustenta que a taxa é essencial para viabilizar a conservação ambiental, a manutenção da infraestrutura e a qualificação da experiência turística.
Afirma ainda que todas as intervenções no parque contam com autorização do ICMBio, validação judicial e seguem os trâmites legais e técnicos exigidos.
Conforme a concessionária, moradores da Vila de Jericoacoara e trabalhadores de Jijoca, Camocim e Cruz terão acesso gratuito 24 horas por dia, mantendo a circulação local.
Porém, órgãos municipais alegam que nenhum cadastro foi realizado para identificar a população e os trabalhadores da Vila.
Ingresso em Jeri: o que esperar do julgamento
Sessão: o julgamento será realizado pela Segunda Turma do TRF5, formada pelos desembargadores federais Paulo Roberto de Oliveira Lima, Paulo Cordeiro e Edilson Nobre.
Acompanhamento: não haverá transmissão ao vivo, mas interessados podem solicitar o link para acompanhar a sessão por e-mail: [email protected].
Rito: o processo não tramita em segredo de Justiça, podendo ser consultado publicamente.
Possibilidade de vista: não há garantia de decisão imediata, já que algum dos desembargadores pode pedir vista, o que prolongaria a análise.
Linha do tempo da disputa sobre a taxa em Jericoacoara
- 2022 – Início da concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à Urbia Cataratas, prevendo cobrança em pontos de visitação turística
- 2023 – Comunidade e lideranças locais começam a questionar a ampliação da cobrança para o acesso à Vila de Jericoacoara
- 2024 –Justiça suspende cobrança de ingresso da concessionária para a entrada no Parque Nacional. Única taxa vigente é a ambiental, cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara
- 16 de setembro de 2025 – TRF5 marcou para 23 de setembro o julgamento do recurso da Urbia, que busca manter a taxa de acesso
- 17 de setembro de 2025 – Moradores realizam protesto na Vila contra a medida, com apoio do Conselho Comunitário de Jericoacoara
- 19 de setembro de 2025 – Nova manifestação acontece na sede do município de Jijoca, com participação de categorias de transporte e população em geral. Prefeito Leandro Cezar afirma que cobrança deve ocorrer apenas em pontos de visitação
- 20 de setembro de 2025 – Comunidade organiza outro ato, desta vez, na Vila de Jericoacoara
- 22 de setembro de 2025 – Adiamento do julgamento que estava marcado para terça-feira, 23, foi divulgado
- 20 de outubro de 2025 - Anúncio de julgamento de agravo de instrumento interposto pela Urbia Cataratas, para ter o direito de cobrar ingressos
