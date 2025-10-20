Investimentos em ativos fixos na China têm queda anual de 0,5% de janeiro a setembro
Os investimentos em ativos fixos caíram 0,5% no acumulado de janeiro a setembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de estatísticas do país, o NBS. O resultado veio pior do que a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de estabilidade.
O resultado reflete o impacto prolongado da fraqueza no setor imobiliário, que continua pesando sobre o investimento privado e a confiança empresarial.
No mesmo intervalo, os investimentos em propriedades recuaram 13,9%, as novas construções diminuíram 18,3% e as vendas de novas moradias caíram 7,6%.
*Com informações do Dow Jones Newswires.
Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente