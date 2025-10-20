Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investimentos em ativos fixos na China têm queda anual de 0,5% de janeiro a setembro

Investimentos em ativos fixos na China têm queda anual de 0,5% de janeiro a setembro

Notícia

Os investimentos em ativos fixos caíram 0,5% no acumulado de janeiro a setembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de estatísticas do país, o NBS. O resultado veio pior do que a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de estabilidade.

O resultado reflete o impacto prolongado da fraqueza no setor imobiliário, que continua pesando sobre o investimento privado e a confiança empresarial.

No mesmo intervalo, os investimentos em propriedades recuaram 13,9%, as novas construções diminuíram 18,3% e as vendas de novas moradias caíram 7,6%.

*Com informações do Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

